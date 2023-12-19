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14:58, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

В России прекратят поддержку «Википедии»

Исполнительный директор «Викимедиа.ру» Козловский объявил о закрытии организации

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Исполнительный директор организации «Викимедиа.ру», поддерживающей русскоязычную «Википедию», Станислав Козловский объявил о прекращении ее работы. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера мы приняли решение закрыть "Викимедиа.ру". Готовим бумаги по ликвидации организации, проработавшей 15 лет», — заявил Козловский. Он уточнил, что организация не управляла русскоязычной «Википедией», а поддерживала ее проекты в России.

По словам Козловского, он принял такое решение, так как в грядущую пятницу, 22 декабря, его могут признать иностранным агентом. Такую информацию ему передал ректорат МГУ, где Козловский работал до 18 декабря.

В мае глава комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейн высказался о вероятности блокировки «Википедии» в России. Она назвал это исключительной мерой, а также предложил администрации российской части ресурса обратить внимание на многочисленные статьи политического толка.

Организацию Wikimedia Foundation, которой принадлежит «Википедия», неоднократно штрафовали за нарушение российского законодательства. Весной представители Роскомнадзора заявили, что ресурс отказался удалять материалы, содержащие запрещенную в России информацию.

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