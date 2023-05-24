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18:03, 24 мая 2023Интернет и СМИ

В Госдуме оценили вероятность блокировки «Википедии»

Хинштейн словами «это исключительная мера» высказался о вероятности блокировки «Википедии»

Фото: Etienne Boulanger / Unsplash

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейн оценил вероятность блокировки в России онлайн-энциклопедии «Википедия». Комментарий депутата публикует NEWS.ru.

«Блокировка ресурса — это исключительная мера, и прибегать к ней надо очень тщательно и только тогда, когда нет другого варианта, поскольку в первую очередь заложником всего становятся пользователи, их интересы нарушаются», — заявил Хинштейн. Депутат добавил, что задается вопросом, что можно предложить многомиллионной аудитории взамен «Википедии», когда слышит предложения ограничить доступ к энциклопедии.

Кроме того, по словам Хинштейна, администрации российского сегмента «Википедии» предлагали задуматься, что им важнее: интересы российских пользователей или менее тысячи публикаций «откровенно политического, политиканского свойства», которые противоречат правилам энциклопедии о беспристрастности. «И таких статей менее или около тысячи. А всего на ресурсе миллион девятьсот с чем-то тысяч статей», — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что на полях Российского интернет-форума объявили о создании отечественного аналога «Википедии». Депутат Антон Горелкин сообщил, что проект называется «Рувики», а заниматься им будут люди, которые работали над «Викимедиа РУ» — русскоязычным разделом «Википедии».

Организацию Wikimedia Foundation, которая поддерживает инфраструктуру для «Википедии», неоднократно штрафовали за нарушение российского законодательства. В апреле Роскомнадзор заявил, что «Википедия» отказалась удалять десятки запрещенных в России материалов.

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Маргарита Щигарева
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