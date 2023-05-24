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15:13, 24 мая 2023Интернет и СМИ

В России объявили о создании аналога «Википедии»

Депутат Горелкин: в России объявлено о создании аналога «Википедии»

Фото: Tramp57 / Shutterstock / Fotodom

На полях Российского интернет-форума (РИФ) было объявлено о создании отечественного аналога онлайн-энциклопедии «Википедия». Об этом в среду, 24 мая, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Первая горячая новость с полей РИФ: объявлено о создании аналога "Википедии"», — написал Горелкин. По его словам, проект будет называться «Рувики», размещаться на российских серверах и управляться российским юридическим лицом.

Горелкин добавил, что «Рувики» будут заниматься люди, которые работали над «Викимедиа РУ» — русскоязычным разделом «Википедии».

В декабре 2022 года стало известно о том, что Минцифры готовит свой аналог «Википедии» — портал «Знания». В апреле глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что ресурс пока находится на стадии разработки. Тогда же он заявил об отсутствии планов по блокировке «Википедии» в России.

В августе 2022 года сообщалось о запуске еще одного отечественного аналога «Википедии» — «Руниверсалиса». В описании проекта говорилось, что он был создан «выходцами из Русской Википедии, на материалы и наработки которой Руни во многом опирается».

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Евгения Наумова
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