«РГ»: в России создали отечественный аналог «Википедии» под названием «Руниверсалис»

В России создали аналог «Википедии», отечественный проект получил название «Руниверсалис». Об этом сообщает «Российская газета».

На сайте сервиса говорится, что он создан «выходцами из Русской Википедии, на материалы и наработки которой Руни во многом опирается». «Руниверсалис» уже содержит 8722 статьи.

«Создатели Руниверсалис считают содержательную часть РуВики достоянием всего Рунета, а не собственностью частного американского фонда», — подчеркивают разработчики.

19 мая в Роскомнадзоре сообщили, что Wikimedia Foundation Inc., зарегистрированная в США, должна создать в России филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо. Перед этим суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 миллиона рублей. Причиной стали статьи в «Википедии» с недостоверными данными о спецоперации России на Украине.

