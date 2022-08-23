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В России создали аналог «Википедии»

«РГ»: в России создали отечественный аналог «Википедии» под названием «Руниверсалис»

Фото: Peter Zimmermann / Global Look Press

В России создали аналог «Википедии», отечественный проект получил название «Руниверсалис». Об этом сообщает «Российская газета».

На сайте сервиса говорится, что он создан «выходцами из Русской Википедии, на материалы и наработки которой Руни во многом опирается». «Руниверсалис» уже содержит 8722 статьи.

«Создатели Руниверсалис считают содержательную часть РуВики достоянием всего Рунета, а не собственностью частного американского фонда», — подчеркивают разработчики.

19 мая в Роскомнадзоре сообщили, что Wikimedia Foundation Inc., зарегистрированная в США, должна создать в России филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо. Перед этим суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 миллиона рублей. Причиной стали статьи в «Википедии» с недостоверными данными о спецоперации России на Украине.

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Юлия Мискевич
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