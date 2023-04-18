В Минцифры высказались о возможности блокировки «Википедии» в России

Глава Минцифры Шадаев заявил, что планов по блокировке «Википедии» в России пока нет

Глава Министерства цифрового развития (Минцифры) России Максут Шадаев высказался о возможности блокировки онлайн-энциклопедии «Википедия» на территории страны. Его слова передает РИА Новости.

Шадаев заявил, что планов по блокировке «Википедии» в России пока нет.

Также глава Минцифры сообщил, что отечественный аналог онлайн-энциклопедии — портал «Знания» — пока находится на стадии разработки. «Он развивается сейчас, не готов сказать, насколько он готов», — добавил Шадаев.

Ранее 18 апреля сообщалось, что суд Москвы оштрафовал организацию Wikimedia Foundation, которая поддерживает инфраструктуру для «Википедии», на 800 тысяч рублей. Причиной стал отказ площадки удалить видео, запрещенное в России.

О том, что Минцифры готовит российский аналог «Википедии», стало известно в конце декабря 2022 года. Тогда уточнялось, что портал «Знания» содержит более 100 тысяч статей.