В российском регионе годовалая девочка отравилась снегом

78.ru: в Ленобласти годовалая девочка отравилась снегом с химикатами

Во Всеволожске Ленинградской области годовалая девочка отравилась снегом с химикатами. Об этом сообщил 78.ru.

По данным телеканала, ребенку внезапно стало плохо. Мать пострадавшей россиянки вызвала бригаду скорой помощи в квартиру дома №22 по улице Шувалова. Прибывшие региональные медики установили, что девочка отравилась химикатами. Малышку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Мать разъяснила, что до инцидента гуляла с дочерью. Последняя, по версии женщины, упала в сугроб и наелась снега. В настоящее время сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области двухлетний мальчик отравился ртутью во время игры с градусником.

До этого в нижегородском селе Тенекаево трехлетняя девочка накормила полуторагодовалого брата таблетками от гипертонии.