В Совфеде предрекли миру новый военный конфликт

Член Совфеда Пушков: идет цепная реакция, один военный кризис порождает другой

В мире идет цепная реакция — один военный кризис порождает другой. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам сенатора, эта ситуация приводит к тому, что стабильность рушится во все новых и новых регионах мира. Это заявление Пушков сделал на фоне ситуации в Красном море.

«В ответ на заявление главы Пентагона министр обороны Йемена сообщил ему, что у Йемена есть средства, чтобы топить западные корабли. (...) Конечно, на Востоке любят цветастые выражения и громкие угрозы, но в любом случае это означает, что на подходе еще один военный конфликт», — предрек сенатор.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от хуситов. Операция получила название «Страж процветания». Она призвана предотвратить атаки хуситов на гражданские суда в южной части Красного моря и Аденского залива.

Йеменские хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» уже атаковали норвежский танкер Strinda.