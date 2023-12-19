Визит Зеленского в США назвали обреченным на провал перфомансом

Соскин: визит Зеленского в США с самого начала был обречен на провал

Визит главы Украины Владимира Зеленского в США изначально был обречен на провал из-за вражды демократов с республиканцами, считает бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Эксперт пояснил, что украинский лидер «сидит в поезде» американского коллеги Джо Байдена, поэтому республиканцы, которые являются его политическими оппонентами, относятся к Зеленскому как к врагу. Кроме того, добавил он, «хамское и наглое» поведение главы Украины также играет свою роль.

Соскин подчеркнул, что Зеленский не может рассчитывать на реальный успех в вопросе получения помощи от Вашингтона, пока республиканцы контролируют Конгресс. По его словам, встречи президента с американскими официальными лицами были просто перфомансом. «Было понятно, что все эти встречи — это бижутерия, это декорация Зеленского в США... Это, как в "95-м квартале" — выскакивает труппа Зеленского, песню поют с девочками», — заявил экс-советник.

Президент Украины прибыл на переговоры в Конгресс США 12 декабря. В ходе визита он раскритиковал власти страны за промедление с предоставлением финансирования Киеву и попросил выделить дополнительную помощь в размере 61 миллиарда долларов, однако получил мало новых заверений в продолжении поддержки.