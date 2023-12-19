Жители российского поселка испугались за детей из-за поедающих собак волков

В поселке Ис в России волки съели трех собак и заставили селян бояться за детей

Стая волков начала регулярно наведываться в российский поселок и заставила селян бояться за детей. Об этом сообщает «АиФ-Урал».

Жители уральского поселка Ис под Нижней Турой пожаловались на волков, которые буквально атаковали населенный пункт. Хищники нападают на собак по ночам и уже съели как минимум трех псов.

Из-за этого селяне испугались за детей, которые уходят на занятия в школу рано утром, когда еще темно. Своими тревогами они стали делиться в соцсетях.

По согласованию с местными властями в окрестностях Иса начали отстрел хищников. На участках, где часто находят их следы, установили капканы. В самом поселке на случай экстренной ситуации посменно дежурят охотники.

Ранее в Японии по всей стране установили около 180 механизированных роботов-волков (Monster Wolf) для борьбы с дикими животными. Это произошло после участившихся случаев нападения медведей на людей.