Норвегия из гуманизма разрешила самолету с умирающим россиянином пролететь по своему небу. В посадке пилотам отказали

Норвегия запретила совершить посадку российскому самолету с умирающим мужчиной

Российскому самолету с умирающим мужчиной на борту запретили сесть в аэропорту Норвегии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Рейс авиакомпании Nordwind вылетел из Москвы на Кубу, но через несколько часов у одного из пассажиров из-за язвы желудка открылось внутреннее кровотечение. По утверждению пассажиров, Осло не дало пилотам разрешение приземлиться в норвежских аэропортах, и по громкой связи было объявлено, что самолет возвращается в Москву

Позднее воздушное судно успешно приземлилось в столичном аэропорту Шереметьево. На момент посадки пассажир был жив, прибывшие на взлетно-посадочную полосу врачи скорой сразу же увезли его в больницу.

Европа запретила российским самолетам входить в свое воздушное пространство

Менеджер по связям с общественностью госкомпании Avinor, управляющей гражданскими аэропортами в Норвегии, Катрин Фрамхольт подтвердила, что российскому пассажирскому самолету разрешили пролететь над страной. По ее словам, власти согласились сделать исключение для этого рейса, поскольку речь шла об угрозе жизни человека.

После начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года Осло ввело запрет на все российские полеты в воздушном пространстве Норвегии. Аналогичным образом поступило большинство европейских стран. Москва отреагировала зеркальными мерами.

Европа решила пропускать российские самолеты в индивидуальном порядке

Несмотря на фактическое прекращение полетов российских самолетов над Европой, в редких случаях делаются исключения для дипломатов или медицинских перевозок. Например, в ноябре 2023 года Болгария разрешила пролет в своем небе самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отправившегося на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северную Македонию.

Однако в последний момент разрешение было отозвано. Выяснилось, что София открыла небо только для Лаврова, а на сопровождавшую министра официального представителя МИД Марию Захарову исключение не распространялось. В итоге российские дипломаты прибыли в пункт назначения через Грецию.

Захарова высмеяла решение болгарских властей. Она уточнила, что в официальной ноте министерства иностранных дел официальные лица запретили находиться в небе не самолету, а человеку.

Самолету пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя. Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолета или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат назвала поведение властей Болгарии проявлением «злобной глупости русофобов», отметив, что до такого дошло впервые.