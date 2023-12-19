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21:44, 19 декабря 2023Мир

Зеленский заявил об опасениях в случае избрания Трампа главой США

Зеленский заявил об опасениях в случае избрания Трампа на пост президента США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: NTB / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил опасения, что, в случае избрания главой США Дональда Трампа, американская политика станет «более экономной» и ориентированной на внутренние проблемы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам украинского лидера, возможное избрание Трампа «сильно повлияет на ход войны в Украине».

Ранее действующий президент США Джо Байден подчеркнул, что победа Трампа на выборах несет множество угроз США. Нынешний глава Белого дома считает, что Трамп в первую очередь угрожает американской демократии.

Также он заявил, что все претенденты на пост американского лидера должны проходить тест на умственные способности.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

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      Юлия Мискевич
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