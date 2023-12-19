Журова назвала условие для отказа от поездки на Олимпиаду

Журова назвала подписывание писем против России условием для отказа от Олимпиады

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала условия для отказа от поездки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

«Если там заставляют нас подписывать какие-то подметные письма против России, то, конечно, нет», — заявила Журова. Она обратила внимание на то, что каждая федерация предлагает свои условия допуска, которые нужно рассматривать индивидуально.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.