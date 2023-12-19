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18:55, 19 декабря 2023Спорт

Журова назвала условие для отказа от поездки на Олимпиаду

Журова назвала подписывание писем против России условием для отказа от Олимпиады
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала условия для отказа от поездки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

«Если там заставляют нас подписывать какие-то подметные письма против России, то, конечно, нет», — заявила Журова. Она обратила внимание на то, что каждая федерация предлагает свои условия допуска, которые нужно рассматривать индивидуально.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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