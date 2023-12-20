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02:23, 20 декабря 2023Бывший СССР

Carlsberg передал Украине гумпомощь в виде тысяч банок безалкогольного пива

Carlsberg передал Украине гумпомощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Датский производитель Carlsberg передал Украине гуманитарную помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии выделят Украине 350 тысяч евро на восстановление ее энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь.

В ноябре Азербайджан передал Украине партию гуманитарной помощи, в которую вошло электрооборудование — электрокабели и трансформаторы. Ранее Баку уже отправлял подобные грузы Киеву, в связи с чем МИД России выражал недоумение.

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      Юлия Мискевич
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