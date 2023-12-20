В России заставят некоторые регионы изменить тарифы на электричество

«Ъ»: ФАС заставит ряд регионов РФ изменить тарифы на электричество на 2024 год

В 2024 году некоторые регионы России могут в обязательном порядке изменить тарифы на электричество. Такое требование к субъектам хочет выдвинуть Федеральная антимонопольная служба (ФАС), узнал от источников «Коммерсантъ».

Служба недовольна ситуацией в регионах, которые резко увеличили тарифы на передачу электроэнергии для бизнеса, но не ввели льготные лимиты объемов потребления для жителей. Речь идет о 9 субъектах, указал один из собеседников газеты.

Причем наибольшее возмущение ФАС вызвало решение тарифного органа Иркутской области, власти которого в 2021 году просили запустить в России механизм дифференциации тарифов для населения из-за бурного развития серого майнинга. В итоге власти региона решили оставить единый тариф для населения вне зависимости от объема потребления. Кроме того, во втором полугодии 2024 года они подняли одноставочные тарифы на передачу электроэнергии для компаний сразу на 18,6 процента, что более чем в два раза больше среднего уровня индексации по стране.

Также издание отмечает, что в 2023 году Иркутская область превысила разрешенный уровень перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов) на 34,6 процента, а в 2024 году — на 40 процентов. «Дифференциация тарифа для населения — не самое комфортное решение для региона, но оно гораздо более приемлемо, чем бюджетная ответственность. Если ФАС не применит решительных мер по отмене решений подобного рода, то отказ от дифференциации рискует стать массовым явлением», — сообщил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

Сейчас в стране действует система перекрестного субсидирования, когда тарифы на электроэнергию для граждан снижают, повышая плату за электричество для бизнеса. В каждом регионе установлен предельный уровень субсидии. Правительство многие годы хочет снизить перекрестное субсидирование, однако пока успехов достигнуть не удалось. В 2022 году компании доплатили за население около 241 миллиарда рублей, а в 2023 году — рекордные 294 миллиарда.

В связи с этим власти решили привязать тарифы на электроэнергию для населения к объемам потребления. Реализовать меру предполагается уже с 2024 года. Регионы, которые не согласятся пойти на дифференциацию ставок, смогут по-прежнему превышать предельный объем перекрестного субсидирования. Если же региональные власти решат не трогать тарифы для граждан, то должны будут субсидировать их за свой счет. В теории мера может быть распространена во всей стране.