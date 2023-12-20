Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с нацизмом

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с нацизмом

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, способствующими эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Об этом сообщает ТАСС.

Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против, в том числе Канада, США, Украина и Япония, еще 14 воздержались.

В резолюции, в том числе, содержатся рекомендация по принятию мер по предотвращению отрицания преступлений против человечности, пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

Помимо этого, документ «безоговорочно осуждает» отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости, а также преследования и насилия по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва наблюдает «прямой нацизм», который охватывает все больше и больше европейских стран.

В январе посол по особым поручениям МИД России и руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров заявил о возрождении на Западе нацистского «гомункулуса». Таким образом он отреагировал на голосование 50 стран против выдвинутой Россией резолюции ООН с осуждением нацизма.