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20:17, 20 декабря 2023Спорт

Глава РФС раскрыл ответ ФИФА и УЕФА на вопрос об отсутствии санкций к Израилю

Дюков заявил, что в ФИФА и УЕФА развели руками в ответ на вопрос об Израиле
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрыл ответ чиновников ФИФА и УЕФА на вопрос об отсутствии санкций к сборной Израиля. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы обратили на это внимание. Вы видите, какая реакция: никаких решений. Мы в целом против отстранения и в том случае, и в другом. Мы задали такой вопрос коллегами, почему такая разница. В ответ они развели руками», — заявил Дюков. Глава РФС добавил, что считает ситуацию примером политики двойных стандартов.

Ранее стало известно, что все члены исполкома РФС сочли бессмысленным переход в Азию без гарантий от ФИФА. Отмечалось, что организация продолжит контактировать с УЕФА по возвращению россиян на турниры.

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала СВО на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА несмотря на проведение военной операции в Палестине.

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      Алексей Гусев
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