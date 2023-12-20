Глава РФС раскрыл ответ ФИФА и УЕФА на вопрос об отсутствии санкций к Израилю

Дюков заявил, что в ФИФА и УЕФА развели руками в ответ на вопрос об Израиле

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрыл ответ чиновников ФИФА и УЕФА на вопрос об отсутствии санкций к сборной Израиля. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы обратили на это внимание. Вы видите, какая реакция: никаких решений. Мы в целом против отстранения и в том случае, и в другом. Мы задали такой вопрос коллегами, почему такая разница. В ответ они развели руками», — заявил Дюков. Глава РФС добавил, что считает ситуацию примером политики двойных стандартов.

Ранее стало известно, что все члены исполкома РФС сочли бессмысленным переход в Азию без гарантий от ФИФА. Отмечалось, что организация продолжит контактировать с УЕФА по возвращению россиян на турниры.

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала СВО на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА несмотря на проведение военной операции в Палестине.