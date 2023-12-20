РФС отказался от перехода в Азию

Российский футбольный союз отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию

Российский футбольный союз (РФС) отказался от идеи переходить в Азиатскую конфедерацию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Все члены исполкома организации сочли бессмысленным переход без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА). Отмечается, что РФС будет продолжать контактировать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по возвращению россиян на турниры.

В декабре 2022 года исполком РФС создал рабочую группу для изучения вопроса перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Тогда же ФИФА заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода в Азию.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.