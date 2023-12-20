Хет-трик россиянина помог «Коламбусу» одержать разгромную победу в матче НХЛ

Хет-трик россиянина Марченко помог «Коламбусу» разгромить «Баффало» в матче НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» разгромил «Баффало Сейбрс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 9:4. В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Марченко. Форварда признали первой звездой матча.

В текущем сезоне Марченко провел 31 матч, в которых забросил 13 шайб и сделал 8 результативных передач. 23-летний хоккеист выступает за «Коламбус» с 2022 года.

«Коламбус» имеет в активе 27 очков и располагается на восьмом месте в Столичном дивизионе. На счету «Баффало» 29 очков, клуб занимает седьмую строчку в Атлантическом дивизионе. Обе команды выступают в Восточной конференции.