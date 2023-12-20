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18:01, 20 декабря 2023Наука и техника

Водители Tesla оказались самыми опасными на дорогах

LendingTree: водители электромобилей Tesla чаще других попадают в аварии

Фото: David von Diemar / Unsplash

Водители Tesla получили самый высокий рейтинг аварийности в США. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на исследование LendingTree.

Основываясь на данных о ДТП в период с середины ноября 2022 года по середину ноября 2023 года, аналитики выяснили, что водители Tesla чаще других попадали в аварии. Из 1000 владельцев электромобилей 24 попадали в ДТП. В топ-3 расположились водители RAM — 23 аварии, Subaru — 21 авария.

По словам экспертов, проблема с водителями Tesla может заключаться в том, что они слишком уверены во встроенным автопилоте и игнорируют опасность на дорогах. При этом глава Tesla Илон Маск в 2021 году заявлял, что у владельца его электрокара вероятность оказаться участником ДТП в десять раз меньше, чем у других.

Из материалов отчета также следует, что водители BMW чаще других попадали в аварии, садясь за руль в нетрезвом виде, — три случая на 1000 человек. Владельцы автомобилей Pontiac, Mercury и Saturn, напротив, были признаны самыми аккуратными на дорогах — менее десяти ДТП на 1000 человек за год.

В середине декабря стало известно, что производитель электрокаров Tesla отзовет два миллиона автомобилей в США. Компания обновит их систему безопасности автопилота.

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      Андрей Ставицкий
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