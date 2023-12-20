«Калашников» поставил заказчику все дроны-камикадзе «КУБ»

«Калашников» выполнил ГОЗ 2023 года по поставкам дронов-камикадзе «КУБ»

«Калашников» выполнил гособоронзаказ 2023 года по поставкам дронов-камикадзе «КУБ», завершив все отгрузки в рамках контрактов. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Там отметили, что аппараты «КУБ» хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. «В развитие продуктовой линейки и при тесном взаимодействии с заказчиком концерн "Калашников" начал поставки боеприпасов повышенного могущества. Это позволит более эффективно поражать живую силу и технику противника», — говорится в сообщении.

Президент концерна Алан Лушников отметил, что за последние месяцы удалось увеличить объем производства дронов «КУБ» более чем в два раза.

В ноябре военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что дрон-камикадзе «КУБ» может летать около 30 минут до обнаружения цели. Аппарат развивает скорость до 130 километров в час.

В том же месяце Алан Лушников рассказал, что в 2023 году «КУБ» с более мощной боевой частью успешно прошел испытания. Он добавил, что специалисты также работают над увеличением дальности аппарата.