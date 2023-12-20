Фигурист Роман Костомаров пожалел о согласии на ампутацию

Российский фигурист Роман Костомаров жалеет, что согласился на ампутацию конечностей. Об этом спортсмен заявил в программе на одном из федеральных каналов, его слова приводит «Пятый канал».

Как признался Костомаров, соглашаясь на операции, он боялся исхода Юлии Началовой, отказавшейся ампутировать палец на ноге.

«Потом, через какое-то время, я, конечно, об этом жалел. Я не хотел быть инвалидом, жить инвалидом, тем более таким. Хоть руки бы оставили», — заявил фигурист.

11 декабря Костомаров показал первую тренировку в протезах на катке, а 17 декабря — выступил на льду в рамках шоу Ильи Авербуха.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.