Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
0:4
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
7:2
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:1
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Црвена Звезда
58:72
Завершен
Реал Мадрид
Евролига|Регулярный чемпионат. 15-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
2:5
Завершен
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
3:4
Завершен
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
05:49, 20 декабря 2023Спорт

Костомаров пожалел о согласии на ампутацию

Фигурист Роман Костомаров пожалел о согласии на ампутацию
Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Igor Kharitonov /AiF / Global Look Press

Российский фигурист Роман Костомаров жалеет, что согласился на ампутацию конечностей. Об этом спортсмен заявил в программе на одном из федеральных каналов, его слова приводит «Пятый канал».

Как признался Костомаров, соглашаясь на операции, он боялся исхода Юлии Началовой, отказавшейся ампутировать палец на ноге.

«Потом, через какое-то время, я, конечно, об этом жалел. Я не хотел быть инвалидом, жить инвалидом, тем более таким. Хоть руки бы оставили», — заявил фигурист.

11 декабря Костомаров показал первую тренировку в протезах на катке, а 17 декабря — выступил на льду в рамках шоу Ильи Авербуха.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Суд запретил Трампу участвовать в праймериз в Колорадо. Каковы шансы политика на президентских выборах?

      Депутат призвал ограничить использование бенгальских огней

      Костомаров пожалел о согласии на ампутацию

      В России снимут сериал о группе «Комбинация»

      В России изобрели новый тип муки

      Россиян предупредили об опасности живых елей дома

      Назван срок снижения цен на яйца в России

      Блогерша описала четыре привычки россиян фразой «у немцев волосы дыбом встали»

      После избиения однорукого ветерана СВО в Петербурге завели уголовное дело

      В Германии ответили на вопрос о выводах после подрыва «Северного потока-2»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости