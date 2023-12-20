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12:28, 20 декабря 2023Спорт

Объявлена сумма призовых на чемпионате России по фигурному катанию

Чемпионы России по фигурному катанию получат по 2,5 миллиона рублей призовых

Фото: Unsplash

Победители чемпионата России по фигурному катанию получат 2,5 миллиона рублей. Сумму призовых объявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, слова которого передает РИА Новости.

Коган рассказал, что серебряные призеры получат по 1,5 миллиона, бронзовые — по 1 миллиону. «Сохранили в полном объеме призовые у всех спортсменов, чтобы была достаточная мотивация», — отметил он.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря. Действующими чемпионами страны являются одиночники Софья Акатьева и Евгений Семененко, танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также спортивная пара Александра БойковаДмитрий Козловский.

Российские фигуристы не выступают на международных турнирах из-за санкций Международного союза конькобежцев, которые действуют с марта 2022-го.

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