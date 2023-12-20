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00:25, 20 декабря 2023Спорт

Президент турецкого клуба увел команду с поля во время матча

Глава «Истанбулспора» Сарыалиоглу увел клуб с поля в матче против «Трабзонспора»

Фото: Reuters

Президент турецкого клуба «Истанбулспор» Эджмель Сарыалиоглу увел команду с поля во время матча 17‑го тура чемпионата Турции против «Трабзонспора». Об этом сообщает TRT Haber.

По информации источника, причиной стало недовольство главы команды действиями арбитра. Инцидент произошел на 73-й минуте при счете 2:0 в пользу «Трабзонспора». За несколько минут до этого судья засчитал второй гол команды после видеопросмотра. Отмечается, что окончательное решение относительно отмены матча примет Турецкая федерация футбола (TFF).

После 15 матчей «Истанбулспор» располагается на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав восемь очков. «Трабзонспор» занимает четвертое место с 26 очками.

12 декабря TFF приостановила чемпионат страны. Причиной стал инцидент в матче 15-го тура турнира между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1), когда президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил арбитра Халила Умута Мелера. Арбитр упал на газон, после чего его госпитализировали.

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      Анастасия Борисова
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