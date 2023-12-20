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13:45, 20 декабря 2023Бывший СССР

Раскрыты подробности обмена командиров «Азова»

WSJ: командиров «Азова» обменяли на Медведчука при содействии Абрамовича

Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine / Handout / Reuters

Обмен командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на украинского политика Виктора Медвечука осуществлен при посредничестве бизнесмена Романа Абрамовича и был сложным с точки зрения переговорного процесса. О подробностях обмена стало известно The Wall Street Journal.

Украина препятствовала сделке, настаивая на персональной идентификации азовцев. «Мы не верим русским», — цитирует издание главу офиса президента Украины Андрея Ермака, руководившего обменом с украинской стороны. Передача пленных состоялась только после того, как руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поднялся на борт и снял лица захваченных командиров на камеру.

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Журналисты назвали Романа Абрамовича, который в тот день на личном джете доставил в столицу Саудовской Аравии 10 иностранных наемников, бывших у России в плену, главным организатором обмена.

Согласно договоренностям, азовцы должны были находиться в Турции до конца украинского кризиса, однако в июле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении пяти экс-командиров в страну.

Ранее стали известны детали обмена американского морпеха Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко в апреле 2022 года, также состоявшегося в аэропорту Анкары. Тогда, согласно информации WSJ, кадры сделки утекли в СМИ вследствие нарушения договоренностей.

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      Глеб Палехов
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