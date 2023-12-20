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14:04, 20 декабря 2023Мир

Республиканцы возмутились отказом суда Колорадо включить Трампа в бюллетень

Fox: республиканцы возмутились отказом суда Колорадо включить Трампа в бюллетень
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Scott Morgan / Reuters

Члены Республиканской партии возмутились отказом Верховного суда Колорадо включить бывшего американского лидера Дональда Трампа в избирательную бюллетень на президентских выборах в США в 2024 году. Об этом сообщает Fox News.

«Это одно из самых антидемократических решений, которые мы видели в американской истории — четыре неизбранных судьи Верховного суда штата взяли на себя задачу дисквалифицировать кого-то, кто в противном случае отвечает всем требованиям Конституции», — цитирует телеканал посла США в Мексике и республиканца Кристофера Ландау.

Также отмечается, что другой кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами отказался от выборов в Колорадо в связи с решением суда. «Приняв антиамериканское, неконституционное и беспрецедентное решение, клика судей-демократов отстраняет Трампа от участия в выборах в Колорадо», — прокомментировал ситуацию он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп может официально обеспечить выдвижение своей кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии к марту 2024 года.

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      Виктория Кондратьева
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