Fox: республиканцы возмутились отказом суда Колорадо включить Трампа в бюллетень

Члены Республиканской партии возмутились отказом Верховного суда Колорадо включить бывшего американского лидера Дональда Трампа в избирательную бюллетень на президентских выборах в США в 2024 году. Об этом сообщает Fox News.

«Это одно из самых антидемократических решений, которые мы видели в американской истории — четыре неизбранных судьи Верховного суда штата взяли на себя задачу дисквалифицировать кого-то, кто в противном случае отвечает всем требованиям Конституции», — цитирует телеканал посла США в Мексике и республиканца Кристофера Ландау.

Также отмечается, что другой кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами отказался от выборов в Колорадо в связи с решением суда. «Приняв антиамериканское, неконституционное и беспрецедентное решение, клика судей-демократов отстраняет Трампа от участия в выборах в Колорадо», — прокомментировал ситуацию он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп может официально обеспечить выдвижение своей кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии к марту 2024 года.