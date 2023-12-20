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09:02, 20 декабря 2023Экономика

У принадлежавшей Пригожину компании «Конкорд» появился новый гендиректор

Принадлежавшую Пригожину компанию «Конкорд» возглавил частный детектив Писаренок
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Елена Копылова / РИА Новости

С 18 декабря у «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», которые принадлежали бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, сменился генеральный директор — главой компаний стал частный детектив из Санкт-Петербурга Владислав Писаренок. Об этом свидетельствуют данные «Спарк-Интерфакс».

Издание The Bell (признано СМИ-иноагентом), которое обратило внимание на изменения в базе, пишет, что как минимум до 2021 года Писаренок был заместителем гендиректора петербургского детективного агентства «Ваш Детектив».

После того, как самолет Пригожина потерпел крушение, доверительным управляющим в компаниях бизнесмена значился его сын — Павел Пригожин. Управление перешло ему по праву наследования. В Кремле отказались комментировать информацию о новых полномочиях Павла Пригожина.

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По данным «Интерфакса», еще в 2017 году различные пищевые подразделения «Конкорда» показывали рост прибыли: «Конкорд М» — в 14 раз (до 144,449 миллиона рублей), ООО «Комбинат питания "Конкорд"» — 1,4 раза (до 151,53 миллиона). Однако в 2020 году пищевые предприятия Пригожина стали убыточными, а ООО «Конкорд кейтеринг» год не вело хозяйственной деятельности.

В 2023 году президент Владимир Путин отмечал, что пищевой бизнес Пригожина за год заработал через один только «Военторг» 80 миллиардов рублей. Глава государства выражал надежду, что сотрудники «Конкорда» ничего не украли на поставках питания в армию, а если украли, то «поменьше».

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      Мария Грушко
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