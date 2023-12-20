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20:50, 20 декабря 2023Спорт

В Футбольном союзе Сербии назвали дату и место проведения матча с Россией

Генсек Футбольного союза Сербии Сурбатович: игра с Россией пройдет 21 марта
Йован Сурбатович

Йован Сурбатович. Кадр: SportalRS / YouTube

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович назвал дату и место проведения товарищеского матча с российской национальной командой. Об этом сообщает Sport24.

Функционер подтвердил факты получения разрешения от УЕФА и договоренности с РФС. «Игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе "Динамо"», — отметил Сурбатович.

Последний товарищеский матч сборная России провела 20 ноября в Волгограде. Команда Валерия Карпина разгромила сборную Кубы со счетом 8:0.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.

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      Алексей Гусев
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