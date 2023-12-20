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14:40, 20 декабря 2023Среда обитания

В Италии произошло землетрясение

Ingv: в Италии произошло землетрясение магнитудой 4,1
СюжетЗемлетрясение в Турции

Фото: Anton Luhr / Globallookpress.com

На юге Италии произошло землетрясение магнитудой от 3,6 до 4,1. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии (Ingv).

Землетрясение зафиксировали утром в среду, 20 декабря, в провинции Реджо-Калабрия. Самый сильный толчок произошел в 7:49 (09:49 по мск). Эпицентр находился рядом с городом Само в регионе Калабрия. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 14 километров.

Мэр Само Паоло Пулитано рассказал телеканалу RaiNews24, что в момент землетрясения многие люди в страхе покинули свои дома и до сих пор находятся снаружи. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Сотрудники технических служб проверяют городские объекты на предмет повреждений. В населенных пунктах Реджо-Калабрии были отменены занятия в школах.

Ранее землетрясение магнитудой 3,6 произошло на юго-востоке Турции.

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      Александра Качан
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