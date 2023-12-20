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16:34, 20 декабря 2023Наука и техника

В России создали комплекс разведки «Гранат»

КБ «Астрон» создало разведывательно-ударный комплекс «Гранат»

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В России разработали разведывательно-ударный комплекс «Гранат», предназначенный для выполнения задач в условиях городской застройки и сложного рельефа местности. Об этом в оптико-механическом конструкторском бюро (КБ) «Астрон» сообщили ТАСС.

«На предприятии создан и проходит испытания разведывательно-ударный комплекс оптической разведки "Гранат". Комплекс по своей структуре и целям очень похож на "Блокпост", но работает в оптическом диапазоне. Комплекс предназначен для поиска различных целей, проведения доразведки и нанесения поражения с помощью беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в КБ.

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Там отметили, что особенностью «Граната» стало размещение ретранслятора сигнала на отдельном дроне. Это устройство обеспечивает устойчивый прием и передачу команд от разведывательного беспилотника на пульт управления в условиях отсутствия прямой видимости. В организации добавили, что такая компоновка повышает безопасность оператора и увеличивает дальность работы комплекса.

Ранее в декабре стало известно, что в России разработали малогабаритный комплекс «Антидрон», предназначенный для обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Изделие может обнаружить дрон размером с голубя в любое время суток.

В октябре в КБ «Астрон» рассказали о создании первых отечественных FPV-очков (first-person view — «вид от первого лица») для воспроизведения видеоизображения с камер дронов.

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      Даниил Иринин
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