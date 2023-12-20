В Центробанке назвали главное разочарование года

Зампред ЦБ Гузнов: за год РФ мало продвинулась в регулировании цифровых валют

Главным разочарованием уходящего года для Центробанка можно назвать недостаточное продвижение России в вопросе создания регулирования цифровых прав и валют. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов, его слова приводит «Прайм».

Как уточнил Гузнов, речь идет в том числе о недостаточном продвижении в вопросе использования цифровых валют в трансграничных расчетах.

Одновременно с этим, по его мнению, тормозится развитие законодательства об экспериментально-правовом режиме, «на который возлагалось много надежд», хотя в начале ноября глава регулятора Эльвира Набиуллина поддержала использование криптовалют в рамках подобных режимов, заключил он.

О возможности использования криптовалют во внешней торговле России в ЦБ заявляли еще в середине апреля 2023 года. Тогда Набиуллина заявляла, что регулятор рассматривает подобную схему трансграничных расчетов в виде эксперимента. При этом, как уточнила она, на внутреннем рынке ЦБ по-прежнему негативно относится к возможности применения криптовалют на внутреннем рынке.