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02:28, 21 декабря 2023Путешествия

«Администрация не пошла навстречу» Аэропорт Пекина отказался принимать рейсы компании «Россия» до выполнения требований

Аэропорт Пекина Дасин отказал в приеме рейсов «России» до выполнения требований

Фото: Unsplash.com

Пекинский аэропорт Дасин отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», до выполнения дополнительных требований, об этом он уведомил перевозчика 15 декабря.

Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт Дасин из Владивостока, Красноярска и Иркутска

авиакомпания «Россия»

Перевозчик уточнил, что с марта 2023 года началось прохождение аккредитации в Главном управлении гражданской авиации Китая, чтобы получить необходимые разрешения для выполнения полетов.

Первый рейс ВладивостокПекин был запланирован на 17 декабря. Авиакомпания получила операционное разрешение, а также подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что представители «России» обратились в Минтранс за помощью в решении проблемы. Китай не ответил на запрос российской стороны.

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«Аэрофлот» пообещал, что «Россия» в ближайшее время получит разрешения и начнет полеты

Авиакомпания «Россия» в ближайшее время получит все необходимые разрешения и начнет полеты в Пекин, пообещали в «Аэрофлоте».

Авиакомпания «Россия» в ближайшее время получит все необходимые разрешения и приступит к выполнению рейсов в Пекин. Кроме того, «Аэрофлот» ведет переговоры с авиавластями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до момента получения авиакомпанией «Россия» всех необходимых разрешений

«Аэрофлот»

В компании уточнили, что пассажиров, которые должны были отправиться в Пекин рейсами «России», перевезут партнеры. Им переоформят билеты без дополнительной платы.

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11 декабря 2023

В октябре «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из Красноярска в китайский Харбин

25 октября стало известно, что «Аэрофлот» открыл продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Харбин (КНР). Сообщалось, что полеты по новому направлению с 24 декабря будет выполнять авиакомпания «Россия» на самолетах Superjet 100.

В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала два еженедельных рейса из сибирского хаба Группы «Аэрофлот» в Харбин. Вылет из Красноярска — по вторникам и воскресеньям, обратный рейс — по средам и понедельникам.

Также с 23 декабря планируется возобновление прямых рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Гонконг. Самолеты будут летать по вторникам, четвергам и субботам. 21 сентября продажа билетов уже открылась.

«Аэрофлот» с 29 октября перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать по 30 марта 2024 года. В новом сезоне авиакомпания предлагает своим пассажирам полеты по 190 направлениям, из которых 104 — внутренние маршруты. Российский авиаперевозчик увеличит количество направлений на 10 процентов, а провозная емкость увеличится на 15 процентов.

Также группа «Аэрофлот» в 2024 году увеличит присутствие в своем сибирском хабе — международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовского. Компания планирует базировать в Красноярске до 11 воздушных судов в зимнем расписании и до 12 — в летнем.

Это лайнеры авиакомпании «Россия»: Superjet 100, Boeing 737-800 и впервые — Airbus A319. Географию полетов в и из Красноярска в 2024 году планируется расширить до 33 направлений с учетом рейсов в Москву и Санкт-Петербург. При этом 24 маршрута будут внутренними.

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      Марина Совина
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