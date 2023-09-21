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10:52, 21 сентября 2023Путешествия

Российская авиакомпания возобновит прямые рейсы в Гонконг

«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря

Фото: Ruslan Bardash / Unsplash

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

По данным расписания на портале, самолеты будут летать по вторникам, четвергам и субботам. Продажа билетов уже открылась.

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Минимальный тариф в декабре составляет 45,4 тысячи рублей в одну сторону, а максимальный — 79,4 тысячи рублей. В январе стоимость снизится — авиабилет можно будет купить от 37,7 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что туристам в Гонконге в рамках программы Hong Kong Night Treats будут выдавать денежные сертификаты на посещение кафе и ресторанов в вечернее время. Уточняется, что власти популярного города Азии захотели таким образом оживить его ночную жизнь.

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    Марина Черняк
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