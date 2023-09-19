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18:10, 19 сентября 2023Путешествия

Популярный город Азии захотел платить туристам за посещение баров по вечерам

SCMP: туристам в Гонконге будут выдавать купоны на посещение баров по вечерам

Фото: Ammar Awad / Reuters

Туристам в Гонконге в рамках программы Hong Kong Night Treats будут выдавать денежные сертификаты на посещение кафе и ресторанов в вечернее время. Об этом сообщает местное издание South China Morning Post (SCMP).

Уточняется, что власти популярного города Азии захотели платить гостям, чтобы оживить его ночную жизнь. По данным источника, номинал сертификатов будет равен 100 гонконгским долларам (около 1200 рублей). Всего планируется выпустить миллион таких купонов. В программе участвуют около 500 ресторанов и баров, которые можно будет посетить после 18:00.

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Известно, что сертификаты по программе Hong Kong Night Treats будут распространяться Советом по туризму в его центрах в районе Цим Ша Цуй, Западном Коулуне и международном аэропорту Гонконга. Их будут выдавать с ноября 2023 года.

С 1 апреля власти Гонконга сняли все ограничения по COVID-19 на въезд для иностранцев, в том числе россиян. Согласно нововведениям, въезжающие в популярный азиатский город путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса, результаты ПЦР- или экспресс-тестов на антиген.

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    Марина Черняк
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