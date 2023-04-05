Популярный азиатский город снял все ограничения на въезд для россиян

Гонконг снял все антиковидные ограничения на въезд для россиян с 1 апреля

Власти Гонконга сняли все ограничения по COVID-19 на въезд для иностранцев, в том числе россиян, с 1 апреля. Об отмене антиковидных мер сообщило Генконсульство РФ в специальном административном районе КНР.

Согласно нововведениям, въезжающие в популярный азиатский город путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса, результаты ПЦР- или экспресс-тестов на антиген.

Кроме того, отечественных туристов освободили от требования приобретать медицинскую страховку с покрытием расходов в случае заболевания COVID-19. При этом в дипучреждении напомнили, что для въезда в Гонконг россиянам виза не требуется.

Ранее правительство Гонконга начало привлекать иностранных путешественников в регион, анонсировав раздачу бесплатных авиабилетов. Так, чтобы вернуть туристов в город, местные власти в 2023 году разыграют 500 тысяч проездных документов. Возить отдыхающих будут флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific, лоукостер HK Express и частный перевозчик Hongkong Airlines.

