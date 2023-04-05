Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:21, 5 апреля 2023Путешествия

Популярный азиатский город снял все ограничения на въезд для россиян

Гонконг снял все антиковидные ограничения на въезд для россиян с 1 апреля

Фото: Ruslan Bardash / Unsplash

Власти Гонконга сняли все ограничения по COVID-19 на въезд для иностранцев, в том числе россиян, с 1 апреля. Об отмене антиковидных мер сообщило Генконсульство РФ в специальном административном районе КНР.

Согласно нововведениям, въезжающие в популярный азиатский город путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса, результаты ПЦР- или экспресс-тестов на антиген.

Кроме того, отечественных туристов освободили от требования приобретать медицинскую страховку с покрытием расходов в случае заболевания COVID-19. При этом в дипучреждении напомнили, что для въезда в Гонконг россиянам виза не требуется.

Ранее правительство Гонконга начало привлекать иностранных путешественников в регион, анонсировав раздачу бесплатных авиабилетов. Так, чтобы вернуть туристов в город, местные власти в 2023 году разыграют 500 тысяч проездных документов. Возить отдыхающих будут флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific, лоукостер HK Express и частный перевозчик Hongkong Airlines. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В МИД КНР объяснили риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ
Четыре человека попали в больницу после прорыва трубы в Петербурге
В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая
Учительница-тиктокерша рассказала надоевшую ей шутку флиртующих мужчин
Стало известно о возобновлении горных работ на шахте «Листвяжная» после аварии
В Москве стало меньше нового жилья
Последствия аварии с рейсовым автобусом из Москвы попали на видео
На Украине начали перевод церкви УПЦ в ПЦУ
Девушка приняла беременность за камни в почках и неожиданно родила
Популярный азиатский город снял все ограничения на въезд для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.