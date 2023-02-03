Популярный азиатский город начал привлекать туристов бесплатными авиабилетами

Власти Гонконга раздадут туристам в 2023 году 500 тысяч бесплатных авиабилетов

Власти Гонконга начали привлекать иностранных путешественников в регион, анонсировав раздачу бесплатных авиабилетов. Информация об этом появилась на официальном сайте международного аэропорта Гонконга.

Так, чтобы вернуть туристов в популярный азиатский город после снятия всех ковидных ограничений, местное правительство в 2023 году разыграет 500 тысяч проездных документов. В марте намечен розыгрыш билетов из стран Юго-Восточной Азии, в апреле — из материкового Китая, в мае — из Северо-Восточной Азии и других стран.

Возить туристов будут флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific, лоукостер HK Express и частный перевозчик Hongkong Airlines. Желающим принять участие в лотерее необходимо зарегистрироваться на сайте аэропорта Гонконга или на сайтах авиакомпаний.

Ранее, в январе, правительство Гонконга отменило карантин для заболевших коронавирусом иностранных туристов, в том числе россиян. По словам главы азиатского города Джона Ли, с 30 января заразившимся COVID-19 больше не нужно будет сообщать личную информацию через онлайн-платформу гонконгского центра здравоохранения.