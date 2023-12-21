Финляндия отправит Украине пакет помощи на 106 миллионов евро

Президент Финляндии Ниинисте одобрил пакет помощи Украине на 106 миллионов евро

Финляндия отправит Украине очередной пакет военной помощи на сумму 106 миллионов евро. Об этом сообщает финское министерство обороны, передает РИА Новости.

Уточняется, что это решение 21 декабря одобрил президент страны Саули Ниинисте. Это уже 21-й пакет военной помощи, который Хельсинки предоставляет Киеву. «Общая стоимость поставленных нами комплектов оборонного оборудования составляет 1,6 миллиарда евро», — прокомментировал министр обороны Антти Кайкконен.

Ранее сообщалось, что Финляндия начнет производство боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это решение будет принято в ближайшее время, вероятно, до Рождества», — отметил Кайкконен.

Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что Москва ответит на любые антироссийские действия Финляндии. По его словам, после начала специальной военной операции на Украине власти Финляндии проводят «последовательную конфронтационную антироссийскую политику».