Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:43, 21 декабря 2023Мир

Финляндия отправит Украине пакет помощи на 106 миллионов евро

Президент Финляндии Ниинисте одобрил пакет помощи Украине на 106 миллионов евро
Саули Нийнистё

Саули Нийнистё. Фото: Seppo Samuli / Lehtikuva / Reuters

Финляндия отправит Украине очередной пакет военной помощи на сумму 106 миллионов евро. Об этом сообщает финское министерство обороны, передает РИА Новости.

Уточняется, что это решение 21 декабря одобрил президент страны Саули Ниинисте. Это уже 21-й пакет военной помощи, который Хельсинки предоставляет Киеву. «Общая стоимость поставленных нами комплектов оборонного оборудования составляет 1,6 миллиарда евро», — прокомментировал министр обороны Антти Кайкконен.

Ранее сообщалось, что Финляндия начнет производство боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это решение будет принято в ближайшее время, вероятно, до Рождества», — отметил Кайкконен.

Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что Москва ответит на любые антироссийские действия Финляндии. По его словам, после начала специальной военной операции на Украине власти Финляндии проводят «последовательную конфронтационную антироссийскую политику».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин открыл мегатрассу до Казани. Сколько будет стоить проезд по М-12?

      «Мощный китаец» помог россиянам разбогатеть

      Глава УЕФА отреагировал на решение Европейского суда по Суперлиге

      Собчак объяснила последние изменения во внешности словами «немножко разжирела»

      ВСУ нанесли удар по университету в центре Донецка

      В Грузии протестующие начали акцию с сожжением флагов ЕС

      Назван срок разблокировки иностранных активов россиян

      Россияне отвернулись от жилья в Москве

      Власти собрались инвестировать в экономику триллионы рублей россиян

      МВД и Роскомнадзор попросили проверить вечеринку Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости