Названо условие ускорения предстартовой подготовки перспективных ракет

«Роскосмос»: новые технологии позволят ускорить предстартовую подготовку ракет

Новые технологии позволят ускорить предстартовую подготовку перспективных ракет космического назначения. Условие для сокращения цикла подготовки назвал заместитель гендиректора «Роскосмоса» по средствам выведения, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин в интервью ТАСС.

«Дальнейшее сокращение цикла подготовки возможно на перспективных изделиях путем внедрения инновационных решений на основе совершенствования конструкции и технологии подготовки ракет-носителей, повышения уровня автоматизации работ с учетом развития информационных технологий», — сказал он.

Лопатин добавил, что сейчас процесс подготовки ракет-носителей к пуску достаточно оптимизирован и в нем нет операций, от которых можно было бы отказаться.

Ранее в декабре «Роскосмос» сообщил, что изготовление опытного бака горючего первой ступени средне-тяжелой ракеты «Союз-5», а также монтаж пневмогидросистемы и бортовой кабельной сети завершается.

В том же месяце стало известно, что в Научно-производственном объединении «Энергомаш» собрали второй летный двигатель для перспективной ракеты «Союз-5».