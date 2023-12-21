Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 21 декабря 2023Наука и техника

Названо условие ускорения предстартовой подготовки перспективных ракет

«Роскосмос»: новые технологии позволят ускорить предстартовую подготовку ракет

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Новые технологии позволят ускорить предстартовую подготовку перспективных ракет космического назначения. Условие для сокращения цикла подготовки назвал заместитель гендиректора «Роскосмоса» по средствам выведения, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин в интервью ТАСС.

«Дальнейшее сокращение цикла подготовки возможно на перспективных изделиях путем внедрения инновационных решений на основе совершенствования конструкции и технологии подготовки ракет-носителей, повышения уровня автоматизации работ с учетом развития информационных технологий», — сказал он.

Материалы по теме:
«Пошли, родная моя, пошли!» 60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
«Пошли, родная моя, пошли!»60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
16 июня 2023
«Эту ракету мы создавали по его указанию» Как при Сталине СССР хотел запустить человека в космос
«Эту ракету мы создавали по его указанию»Как при Сталине СССР хотел запустить человека в космос
4 октября 2023

Лопатин добавил, что сейчас процесс подготовки ракет-носителей к пуску достаточно оптимизирован и в нем нет операций, от которых можно было бы отказаться.

Ранее в декабре «Роскосмос» сообщил, что изготовление опытного бака горючего первой ступени средне-тяжелой ракеты «Союз-5», а также монтаж пневмогидросистемы и бортовой кабельной сети завершается.

В том же месяце стало известно, что в Научно-производственном объединении «Энергомаш» собрали второй летный двигатель для перспективной ракеты «Союз-5».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Может предпринять шаги для сохранения прав» Лишенная доли в российских активах австрийская OMV изучает указ Путина

      В США рассказали о проблемах с производством снарядов для Украины

      Названо условие ускорения предстартовой подготовки перспективных ракет

      Zara обвинили в насмешке над геноцидом, а Balenciaga — в педофилии. Как покупатели бунтуют против мировых брендов?

      Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины

      В Венгрии оценили ущерб для Европы от вступления Украины в ЕС

      Слуцкий рассказал о развале Украины Зеленским

      В Чехии увидели прямую угрозу безопасности от России

      В Молдавии захотели вернуть российский рынок сбыта

      Макрон оценил вероятность приглашения Путина на празднование высадки в Нормандии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости