В России собрали второй летный двигатель для «Союза-5»

«Роскосмос»: НПО «Энергомаш» собрало второй летный двигатель для ракеты «Союз-5»

В Научно-производственном объединении (НПО) «Энергомаш» собрали второй летный двигатель для перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«В НПО Энергомаш собран второй летный двигатель РД-171МВ для ракеты "Союз-5". Также сданы работы по соответствующему этапу опытно-конструкторских работ. Сейчас завершается сборка третьего летного образца РД-171МВ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующем этапе предстоит провести межведомственные испытания РД-171МВ и начать серийное производство силовых установок для комплектования ракет «Союз-5».

РД-171МВ считается самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире — его тяга составляет 800 тонн. В РД-171МВ используют топливную пару из керосина и кислорода.

В августе стало известно, что первый запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» запланировали на декабрь 2025 года.

В июле в «Роскосмосе» сообщили, что НПО «Энергомаш» провело успешные испытания двигателя РД-191 для комплектации ракет семейства «Ангара».