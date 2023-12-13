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19:54, 13 декабря 2023Наука и техника

Раскрыты работы по российскому «Союзу-5»

«Роскосмос»: завершается изготовление опытного бака окислителя ракеты «Союз-5»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Завершается изготовление опытного бака горючего первой ступени средне-тяжелой ракеты «Союз-5», а также монтаж пневмогидросистемы и бортовой кабельной сети. Ведущиеся по перспективному носителю работы в своем Telegram-канале раскрыла госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что в ближайшее время будут проведены пневматические испытания бака. На вторую декаду декабря запланирована отправка бака для динамических испытаний, — заявили в компании по итогам прошедшего в Самаре совета главных конструкторов по созданию космического ракетного комплекса «Союз-5».

Ранее госкорпорация сообщила, что в Научно-производственном объединении «Энергомаш» собрали второй летный двигатель для перспективной ракеты «Союз-5».

В августе в Ракетно-космическом центре «Прогресс» заявили, что первый запуск «Союз-5» запланирован на декабрь 2025 года.

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      Иван Потапов
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