Раскрыты работы по российскому «Союзу-5»

«Роскосмос»: завершается изготовление опытного бака окислителя ракеты «Союз-5»

Завершается изготовление опытного бака горючего первой ступени средне-тяжелой ракеты «Союз-5», а также монтаж пневмогидросистемы и бортовой кабельной сети. Ведущиеся по перспективному носителю работы в своем Telegram-канале раскрыла госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что в ближайшее время будут проведены пневматические испытания бака. На вторую декаду декабря запланирована отправка бака для динамических испытаний, — заявили в компании по итогам прошедшего в Самаре совета главных конструкторов по созданию космического ракетного комплекса «Союз-5».

Ранее госкорпорация сообщила, что в Научно-производственном объединении «Энергомаш» собрали второй летный двигатель для перспективной ракеты «Союз-5».

В августе в Ракетно-космическом центре «Прогресс» заявили, что первый запуск «Союз-5» запланирован на декабрь 2025 года.