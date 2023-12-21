Очередной Ил-76МД-90А передали Минобороны России

«Ростех»: очередной серийный самолет Ил-76МД-90А передали Минобороны России

Министерству обороны России передали очередной серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

«Филиал ПАО "Ил" — "Авиастар" Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России очередной серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А», — говорится в сообщении.

Управляющий директор «Ил» Даниил Бренерман отметил, что еще один самолет, созданный по программе 2023 года, находится в завершающей стадии заводских испытаний.

Ил-76МД-90А — глубоко модернизированная версия Ил-76МД. Усовершенствованный самолет отличается от базовой версии повышенными дальностью полета и перевозимой нагрузкой. Ил-76МД-90А получил двигатели ПС-90А-76.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что спецэкспортер ведет переговоры с иностранными партнерами в общей сложности по 40-50 самолетам Ил-76МД-90А.

В ноябре стало известно, что Ил-76МД-90А впервые выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы в ходе испытаний.