Модернизированный Ил-76 впервые взлетел с грунта

«Ростех»: Ил-76МД-90А впервые выполнил посадку и взлет с грунта на испытаниях

Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А впервые выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы в ходе испытаний. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«В рамках проведения программы испытаний опытный самолет Ил-76МД-90А успешно выполнил посадку, а затем и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы. Ил-76МД-90А разработан ПАО "Ил", входящим в состав Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха"», — говорится в сообщении.

Ил-76МД-90А — это глубоко модернизированная версия Ил-76МД. Главным отличием новой модели стали более мощные двигатели ПС-90А-76, улучшившие характеристики самолета, и обновленные шасси с высоким запасом прочности. Самолет предназначен для парашютного десантирования и перевозки военной техники, личного состава и грузов.

Ранее в ноябре в «Ростехе» рассказали, что представленный на выставке Dubai Airshow 2023 Ил-76МД-90А(Э) станет первым за последние 30 лет показанным на международной выставке российским тяжелым транспортным самолетом.

В октябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.