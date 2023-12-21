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09:14, 21 декабря 2023Экономика

Российские поставщики еды назвали причины для будущего роста цен

«Ъ»: производители объяснили рост цен в 2024 году курсом рубля и логистикой

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С начала 2024 года отпускные цены на широкий перечень продовольственных товаров вырастут на 5-20 процентов. Об этом со ссылкой на письма целого ряда производителей, направленные в адрес торговых сетей, пишет «Коммерсантъ».

Главными причинами для роста цен на еду в будущем они назвали снижение курса рубля, которое влияет на стоимость импорта, и значительное подорожание логистики внутри страны. В настоящее время ретейлеры пытаются договориться о сдерживании роста цен, а если это невозможно, то хотя бы о растягивании процесса повышения во времени.

Поставщик риса «Агроимпорт» повысит оптовые цены на 22 процента. «Вимм-Билль-Данн» (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) анонсировал подорожание молочной продукции в среднем на 4,9 процента, соков — на 16,1 процента. «Мултон Партнерс» (бывшая Coca Cola) увеличит стоимость безалкогольных напитков на 13 процентов, Nestle повысит цены на кофе и напитки из него на 15 процентов, на кондитерские изделия — на 8 процентов, а на готовые завтраки — на 9,5 процента.

«Любятово» обещает повысить цены на печенье на 6 процентов, при этом компания указывает, что затраты на транспортировку продукции за последний год выросли на 41,5 процента. «Мултон Партнерс» приводит схожие цифры — 37 процентов. Тарифы на автотранспорт пошли в резкий рост с июня, а в октябре достигли максимума, утверждает производитель хлебобулочных изделий «Ориент Продактс» — одна из предупредивших о росте цен на свою продукцию компаний.

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В Минсельхозе утверждают, что ситуация находится на особом контроле. Вместе с тем представитель ведомства напомнил, что продукты, которые в стране не производят, зависят от изменения курсов валют и мировых рынков. Например, кофе из-за засухи в Бразилии подорожает во всем мире, а неурожай риса в Индии и Таиланде сократил предложение продукта.

Отдельным фактором для роста цен станет подорожание упаковки. В Союзе переработчиков пластмасс считают, что новые нормативы экологического сбора сделают полимерную упаковку на 15 процентов дороже. Источник в отрасли утверждает, что эти изменения уже начинают закладывать в коммерческие предложения.

В свою очередь логистические компании напоминают, что столкнулись с массой проблем, и с предыдущим уровнем тарифов на перевозки денег не хватило бы. Им пришлось повысить зарплату персоналу в полтора раза, но его все равно не хватает. Затраты на обновление автопарка выросли в два раза, на аренду складов — на 40 процентов.

Самым громким примером роста цен на продукты в последнее время стала ситуация с яйцами. С начала года они подорожали более чем на 40 процентов, причем отдельно в ноябре рост достиг 15 процентов. Президент России Владимир Путин в середине декабря публично извинился за такую ситуацию и обвинил в ней правительство. Для решения проблемы власти решили значительно увеличить импорт товара.

Ранее на резкое подорожание доставки автомобилей с заводов в дилерские центры пожаловались «АвтоВАЗ» и «Соллерс». Компании обратились в правительство за помощью в ситуации с логистикой, чтобы не перекладывать рост на покупателей.

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      Платон Щукин
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