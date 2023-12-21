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17:27, 21 декабря 2023Экономика

Россиянам рассказали о росте их реальных доходов

Вице-премьер Голикова: реальные доходы россиян выросли в январе-октябре на 3,9 %

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Реальные доходы россиян за 10 месяцев 2023 года выросли на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщает «Интерфакс» ссылкой на вице-премьер Татьяну Голикову, озвучившую данные Росстата.

Помимо этого, Голикова рассказала, что в указанный период 1,1 миллиона россиян «вышли из бедности», а доходы у наименее обеспеченных граждан страны выросли в среднем на 8,5 процента.

Аналогичный показатель роста доходов россиян (3,9 процента) за вычетом инфляции фиксировался с января по май текущего года, а по итогам его первой половины показатель составил 4,7 процента.

На недавней прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что реальная зарплата в России по итогам 2023 года вырастет примерно на восемь процентов. Он также сообщил, что реальные доходы населения вырастут примерно на пять процентов.

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      Дмитрий Воронин
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