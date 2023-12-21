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12:59, 21 декабря 2023Спорт

Тренер «Монако» прокомментировал удаление Головина в матче чемпионата Франции

Тренер «Монако» Хюттер об удалении футболиста Головина: он осознает свою ошибку

Фото: Sebastian Widmann / Getty Images

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер прокомментировал удаление российского полузащитника Александра Головина в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». Его слова приводятся на сайте команды.

Специалист заявил, что российский футболист осознает свою ошибку. «Нам будет его не хватать, но главное — это результат», — добавил он. Тренер подчеркнул, что в матче против «Тулузы» команде удалось перевернуть игру.

Головин получил прямую красную карточку на 51-й минуте матча. Против хавбека грубо нарушил правила Арон Деннум, а россиянин в ответ, лежа на газоне, ударил соперника ногой. Главный арбитр удалил Головина за неспортивное поведение.

«Монако» выиграл со счетом 2:1. После 17 матчей команда располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка. «Тулуза» занимает 16-е место с 14 очками. Лидирует «Пари Сен-Жермен», в активе которого 40 очков.

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      Анастасия Борисова
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