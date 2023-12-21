Россиян предупредили о риске заразиться сразу двумя респираторными заболеваниями

Эпидемиолог Покровский: угроза заражения двумя респираторными заболеваниями есть

Во время сезона простуд есть шанс заразиться сразу двумя респираторными заболеваниями. О таком риске в разговоре с «Лентой.ру» россиян предупредил эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский. Он рассказал, каким образом можно защитить свой организм от вирусов.

По его словам, в осенне-зимний период распространяются практически все заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем.

Можно заболеть, конечно, сразу несколькими заболеваниями. Это может утяжелить течение. Хотя известны случаи, что некоторые болезни как бы стимулируют общий иммунитет. Заражение некоторыми вирусами поднимает общий иммунитет, и это предохраняет от заражения другими вирусами, поэтому исход такого двойного заражения не всегда предсказуем Вадим Покровский эпидемиолог

«Желательно предохраняться по мере сил тем, у кого различные хронические заболевания. Нужно уже, я думаю, носить маску в общественных местах. Лучше носить маску заранее, когда эпидемия еще не развилась сильно — тогда она и не разовьется. Необходимо беречь себя, предпринимать все возможные меры, закапывать интерфероны с профилактической целью, оксолиновой мазью намазываться — все это нужно делать, это предохраняет», — отметил он.

По словам эпидемиолога, из всех респираторных заболеваний специалисты сейчас обращают особое внимание на тяжесть течения гриппа.

«Здесь вопрос связан с тем, что через какое-то время начинают циркулировать новые штаммы на фоне уже ослабленного иммунитета. Скажем, человек лет десять назад болел гриппом, у него ослаб иммунитет, и уже к этому времени появляется новый штамм вируса. Очень трудно индивидуально оценить, у кого будет тяжелее ковид, а у кого будет тяжелее грипп», — заключил он.

21 декабря комитет здравоохранения Санкт-Петербурга сообщил, что в городе за минувшую неделю число выявленных случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19 выросло до 44 тысяч человек. Днем ранее местные власти ввели масочный режим. Теперь средства индивидуальной защиты необходимо будет носить во время массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий.

В то же время Роспотребнадзор сообщил, что вводить обязательный масочный режим и другие противовирусные ограничения в России во время новогодних праздничных выходных не планируют. Также в ведомстве отмечали, что заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличивается. За последнюю неделю она выросла на 6,5 процента.