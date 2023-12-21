В Петербурге заявили о росте числа госпитализаций с ОРВИ, гриппом и COVID-19

В Петербурге на четверть выросло число госпитализаций с ОРВИ, гриппом и COVID-19

В Санкт-Петербурге за минувшую неделю выросло число госпитализаций пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщил комитет здравоохранения российского города в Telegram-канале.

«Если учесть всех лиц с пневмониями, с подозрениями на COVID-19 и другими ОРВИ, то количество таких лиц, находящихся под медицинским наблюдением, составляет на 20.12.2023 — 44 064 пациента», — заявили там, подчеркнув, что на минувшей неделе число госпитализаций увеличилось почти на четверть.

Всего в Петербурге для пациентов с COVID-19 и пневмонией развернуто 2799 коек — свободный коечный фонд составляет около 15 процентов.

Со среды, 20 декабря, в Петербурге ввели масочный режим для посещения массовых мероприятий. Масочный режим также поручено ввести в стационарных и амбулаторных медицинских организациях. В стационарах, помимо этого, должны запретить допускать посетителей за исключением тех, кто осуществляет уход за тяжелыми и лежачими пациентами.

При этом по всей стране, как ранее докладывал Роспотребнадзор, не планируется вводить ограничения во время новогодних праздников. В России, по последним данным, снижается заболеваемость COVID-19 — ее показатели упали на 11,5 процента за неделю.