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09:02, 21 декабря 2023Россия

Украинский беспилотник сбит в небе над российским регионом

Украинский дрон сбит при попытке атаковать Брянскую область

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Дрон был сбит системой противовоздушной обороны на территории Суражского района, который не граничит с Украиной.

В результате уничтожения беспилотника никто не пострадал, подчеркнул глава российского региона. Разрушений также нет. Целью атаки Богомаз назвал объект на территории области.

Вечером 20 декабря неопознанный беспилотник упал в подмосковном Наро-Фоминске. После падения дрона на дороге образовалась пробка. 19 декабря Украина массово атаковала Россию беспилотниками, в небе над тремя регионами было перехвачено пять аппаратов.

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      Алан Босиков
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