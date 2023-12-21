Украинский беспилотник сбит в небе над российским регионом

Украинский дрон сбит при попытке атаковать Брянскую область

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Дрон был сбит системой противовоздушной обороны на территории Суражского района, который не граничит с Украиной.

В результате уничтожения беспилотника никто не пострадал, подчеркнул глава российского региона. Разрушений также нет. Целью атаки Богомаз назвал объект на территории области.

Вечером 20 декабря неопознанный беспилотник упал в подмосковном Наро-Фоминске. После падения дрона на дороге образовалась пробка. 19 декабря Украина массово атаковала Россию беспилотниками, в небе над тремя регионами было перехвачено пять аппаратов.