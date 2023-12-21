В РФС рассказали об одном постоянном напоминании Карпину

Митрофанов рассказал, что напоминает Карпину о том, что он тренер сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «Матч ТВ» рассказал об одном постоянном напоминании, которое руководству организации приходится делать главному тренеру «Ростова» и сборной страны Валерию Карпину.

«Мы каждый раз просим Валерия Георгиевича учитывать, что он мегапубличная персона. Когда он дает интервью в статусе главного тренера клуба, мы регулярно просим помнить, что он главный тренер сборной команды страны по футболу», — заявил Митрофанов, подчеркнув, что этот статус налагает на Карпина определенные ограничения.

Генсек РФС добавил, что Карпин работает без выходных и очень устает. «С учетом переездов "Ростова" он живет в автобусе, он очень сильно переживает, искренне переживает за весь футбол», — заявил Митрофанов.

3 декабря Карпин критически оценил проведение матча «Ростова» против ЦСКА в сильный снегопад. «Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду», — заявил он. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать Карпина на два матча, один из которых — условно.