Карпина дисквалифицировали за слова о дебилах

Тренера «Ростова» Карпина дисквалифицировали на два матча за слова о дебилах

Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина наказали за критику решения провести матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА при сильном снегопаде. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Карпина на два матча, один из которых — условно.

3 декабря Карпин критически оценил проведение матча в сильный снегопад. «Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду», — заявил он.

Встреча ЦСКА и «Ростова» была под угрозой срыва из-за накрывшего столицу снегопада, однако судейская бригада приняла решение провести игру. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.