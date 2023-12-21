В России пообещали ответ Западу на изъятие активов. Что планируют власти?

Минфин пообещал ЕС зеркальный ответ в случае конфискации активов России

Россия зеркально ответит в случае изъятия ее активов Западом, рассказал журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, для этого правительство может использовать активы, которые находятся в РФ на специальных счетах.

Власти могут использовать деньги компаний из «недружественных» стран. Их могло скопиться больше триллиона рублей

Речь идет о средствах, находящихся в стране на так называемых счетах типа «С», пояснил Силуанов. Такой счет может открыть только иностранец (нерезидент РФ) — как физическое лицо, так и юрлицо. В отличие от обычных, это ограниченные к использованию средств счета. Они нужны, например, для уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, переводов на покупку облигаций федерального займа, переводов на банковские счета типа «С» и некоторых других операций.

У нас тоже достаточно активов, (...) это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран Антон Силуанов глава Министерства финансов России

Сейчас, отметил он, эти активы заморожены. Доходы от использования этих средств существенные, и точно так же могут быть использованы, если «недружественные» страны примут аналогичное решение насчет российских активов, добавил глава Минфина.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Объем средств на счетах типа «С» в ноябре 2022 года, по данным Центробанка, превышал 280 миллиардов рублей. При этом, согласно некоторым оценкам, уже весной 2023 года там могло скопиться до триллиона рублей.

В Германии ранее заявили о желании пополнить госбюджет за счет активов России

Ранее о желании конфисковать часть замороженных российских активов на сумму более 720 миллионов евро и пополнить за счет этих средств государственный бюджет заявили в Германии. Соответствующий запрос падали в суд Франкфурта-на-Майне.

Под изъятие могут попасть средства Национального расчетного депозитария (НРД), депозитария Мосбиржи. В июне 2022 года НРД попал под санкции Евросоюза, а его активы были заморожены.

«Дочка» Мосбиржи пыталась вывести деньги в день внесения НРД в санкционный список на счет в Commerzbank другой «дочки» биржи — Национального клирингового центра. Попытка перевести средства рассматривается как обход санкций Евросоюза. В связи с этим прокуратура просит суд конфисковать активы.

США тоже рассказали о способе изъятия российских средств

Financial Times со ссылкой на документ G7 писала, что западные страны могут легализовать конфискацию замороженных суверенных активов России, признав себя пострадавшими от боевых действий на Украине. С таким предложением выступили США.

Как следует из документа, власти США публично не поддерживают конфискацию активов России, однако такая «контрмера», по их мнению, должна побудить Москву «прекратить агрессию». С точки зрения международного права законно изъять активы смогут государства, «пострадавшие» и «особо пострадавшие» от конфликта. Скорее всего, речь идет о союзниках Украины, которые финансировали экономику и вооруженные силы страны начиная с февраля 2022 года.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

По последним данным, страны G7, Евросоюз и Австралия за 2022 год заблокировали около 260 миллиардов евро активов Центробанка России. Большая часть средств (210 миллиардов евро) находится в Европе.

В России назвали возможное изъятие замороженных активов выстрелом себе в ногу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал возможное изъятие замороженных активов России для стран Запада «выстрелом себе в ногу».

Это решение приведет к тому, что ни одно государство, бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в экономику США и стран Евросоюза, понимая, что могут лишиться денег «по надуманным предлогам», считает политик.

«Своими действиями G7 окончательно разрушила миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС. Это наносит непоправимый ущерб международному праву: государства, игнорируя его по примеру США, и их "шестерки" по своему усмотрению смогут забирать, что посчитают нужным», — сообщил Володин.

